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"Динамо" продало одного из основных футболистов в Китай

пятница, 28 февраля 2020, 10:29
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Центральный защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар определился с новым местом работы. Он подписал контракт с китайским клубом "Шаньдун Лунэн".

Как говорится на официальном сайте украинского клуба, игрок сборной Венгрии подписал с китайским коллективом полноценный контракт.

При этом финансовые условия сделки стороны разглашать не стали.

Кадар играл за "Динамо" с февраля 2017 года, а до этого защищал цвета познанского "Леха". Киевскому клубу он достался за 2,5 млн евро.

Всего за вице-чемпиона страны провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Напомним, что УЕФА дисквалифицировал на год нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина, который в прошлом году попался на употреблении допинга.

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