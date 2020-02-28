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"Шахтер" получил немецких "волков" в 1/8 финала Лиги Европы

пятница, 28 февраля 2020, 14:09
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В швейцарском Ньоне 28 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии Украину представляет единственный клуб - донецкий "Шахтер". По итогам жеребьевки чемпион Украины сыграет против немецкого "Вольфсбурга".

Напомним, что "горняки" начинали еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, однако не сумели пробиться в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. В своей группе "горняки" заняли третье место.

Первая игра состоится 12 марта, а ответная пройдет спустя неделю - 19 марта. Первую игру "горняки" проведут на выезде.

Отметим, что "Вольфсбург" играл в группе Лиги Европы с украинской "Александрией", которая не сумела пробиться в раунд плей-офф.

Напомним, что на прошлой стадии "Шахтер" не без труда прошел португальскую "Бенфику".

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