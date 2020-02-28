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Украинская чемпионка по легкой атлетике попалась на допинге

пятница, 28 февраля 2020, 23:25
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Украинская легкоатлетка Наталья Кроль сдала положительную допинг-пробу.

Об этом сообщается на официальном сайте Athletics Integrity Unit - структурного подразделения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Отмечается, что 25-летняя украинка временно отстранена от соревнований ввиду обнаруженного в ее организме запрещенного вещества гидрохлоротиазид. Сроки ее дисквалификации станут известны позже. Тем не менее, уже сейчас можно предположить, что на Олимпийские игры 2020 года в Токио она не поедет.

Кроль, которая также известна под девичьей фамилией Прищепа, является двукратной чемпионкой Европы в беге на 800 м.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинки выиграли два "золота" на элитном легкоатлетическом турнире.

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