Украинская чемпионка по легкой атлетике попалась на допинге

Украинская легкоатлетка Наталья Кроль сдала положительную допинг-пробу.

Об этом сообщается на официальном сайте Athletics Integrity Unit - структурного подразделения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Отмечается, что 25-летняя украинка временно отстранена от соревнований ввиду обнаруженного в ее организме запрещенного вещества гидрохлоротиазид. Сроки ее дисквалификации станут известны позже. Тем не менее, уже сейчас можно предположить, что на Олимпийские игры 2020 года в Токио она не поедет.

Кроль, которая также известна под девичьей фамилией Прищепа, является двукратной чемпионкой Европы в беге на 800 м.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинки выиграли два "золота" на элитном легкоатлетическом турнире.