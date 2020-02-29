RU  UA  EN

суббота, 29 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

29 февраля

17:29
"Тартак" после ухода Положинского продолжит свою деятельность - группа нашла нового вокалиста Lime
16:30
Где смотреть онлайн Ворскла - Шахтер: расписание трансляций
16:08
Десна - Мариуполь - 4:0 Видео матча
14:42
Ким Кардашьян показала, как выглядела в 9 классе: школьное фото телезвезды Lime
12:52
Очень болезненная рана: актриса "Крепостной" рассказала о гибели любимого человека Lime
12:00
На Евро пацана: сеть взорвалась комплиментами в адрес героя матча "Днепр-1" - "Динамо"
11:16
Pianoбой порадовал фанов новым атмосферным клипом: видео Lime
10:31
Юные футболисты попали в страшную аварию в России: видео
10:22
Ни разу не влюблялась: Jerry Heil рассказала о личной жизни и почему не складывается с парнями Lime
09:11
Где смотреть онлайн Уотфорд - Ливерпуль: расписание трансляций
07:10
Аппетитные блины с сыром и зеленью на Масленицу: простой рецепт и варианты по ингредиентам Lime

28 февраля

23:25
Украинская чемпионка по легкой атлетике попалась на допинге
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Ворскла - Шахтер: расписание трансляций

суббота, 29 февраля 2020, 16:30
переглянути новину українською

В воскресенье, 1 марта, в матче 20-го тура чемпионата Украины встретятся "Ворскла" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Полтаве на стадионе "Ворскла им. Алексея Бутовского". Онлайн-трансляция матча Ворскла - Шахтер будет доступна на "Апострофе".

Начало матча - в 17:00.

Прямую трансляцию противостояния покажет телеканал "Футбол 1".

После 19 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 53 очка. "Ворскла" находится на предпоследней, 11-й позиции, имея в активе 14 очков.

В первом круге "Шахтер" разгромил "Ворсклу" в домашнем матче со счетом 4:0. Победу "горнякам" принесли голы Валерия Бондаря, Евгения Коноплянки, Алана Патрика и Жуниора Мораеса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что шикарный гол Марлоса принес "Шахтеру" тяжелейшую победу над "Десной".

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Ворскла - Шахтер: онлайн трансляция

Реал - Барселона: онлайн трансляция

Уотфорд - Ливерпуль: онлайн-трансляция

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: все пары

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: