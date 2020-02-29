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У самой сексуальной гольфистки в истории украли интимные снимки: фото

суббота, 29 февраля 2020, 20:02
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Американская гольфистка Пейдж Спиранац рассказала, что ее бывший парень украл у нее ее интимные фото и поделился ими со своими друзьями.

Слова девушки приводит Marca.

Так, Спиранац, которую считают самой сексуальной гольфисткой в истории, рассказала, что несколько лет назад ее экс-бойфренд завладел ее фото интимного характера и слил их друзьям. "Многие предупреждают не делать таких фотографий. Это звучит как забавная и сексуальная идея, но стоит ли рисковать? Многие из нас делали это", - сказала американка.

Instagram Пейдж Спиранац
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Instagram Пейдж Спиранац
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Instagram Пейдж Спиранац
1 / 1
Instagram Пейдж Спиранац
1 / 1
Instagram Пейдж Спиранац
1 / 1
Instagram Пейдж Спиранац
1 / 1
Instagram Пейдж Спиранац
1 / 1
Instagram Пейдж Спиранац
1 / 1
Instagram Пейдж Спиранац
1 / 1
Instagram Пейдж Спиранац
1 / 1
Instagram Пейдж Спиранац
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Спиранац является очень популярной личностью в социальных сетях. Только в Instagram на нее подписано свыше 2 млн человек.

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