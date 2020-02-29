В Италии приняли радикальное решению по матчу "Ювентус" - "Интер" из-за коронавируса

Руководство итальянской Серии А приняло решение о переносе матча 26-го тура национального чемпионата между туринским "Ювентусом" и миланским "Интером".

Об этом сообщает официальный сайт Серии А.

Причиной переноса матча является распространение коронавируса в Италии. Поединок должен был состояться завтра, 1 марта, но вместо этого он теперь состоится 13 мая. Также на эту дату перенесены еще четыре матча: "Милан" – "Дженоа", "Парма" – СПАЛ, "Сассуоло" – "Брешия" и "Удинезе" – "Фиорентина". Ранее планировалось, что эти матчи пройдут без зрителей.

"Ювентус" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 25 матчах 60 очков. "Интер" находится на 3-м месте, отставая от "старой синьоры" на 6 очков и имея матч в запасе.

Ранее сообщалось, что число заразившихся короновирусом во всем мире приблизилось к 100 тысячам.