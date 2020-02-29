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Число зараженных приближается к 100 тысячам: свежие данные о коронавирусе и заявление ВОЗ

суббота, 29 февраля 2020, 08:02
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По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 85 тысяч человек, потому ВОЗ объявила максимально высокий уровень угрозы эпидемии.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В Китае на сегодняшний день зафиксировано 79 251 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За его пределами число зараженных достигло 5902. Больше всего больных выявлено в Южной Корее - 2931 человек, 888 - в Италии, 388 - в Иране, на территории Японии - 235 человек и 705 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Кроме того, как пишут на сайте правительства Монако, в стране уже подтвердили первый случай заболевания COVID-19. Тест на коронавирус оказался положительным у пациента, которого ранее доставили в больничный центр принцессы Грейс. Его изолировали, а затем доставили в отделение инфекционных болезней в больничном центре Ниццы. Отмечают, что состояние пациента "не вызывает беспокойства".

В пятницу, 28 февраля, в Израиле подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, среди пациентов - мужчина, у которого заболевание выявили во второй раз.

Как сообщает The Jerusalem Post, повторно заразившийся мужчина - пассажир круизного лайнера Diamond Princess, которого ранее выписали из больницы в Японии.

Шимон Дахан заразился коронавирусом во время путешествия на круизном лайнере. От инфекции мужчина лечился в одном из медучреждений Токио. После того, как Дахана выписали из больницы, он прилетел в Израиль двумя рейсами по маршруту: Токио - Стамбул - Тель-Авив.

Теперь пассажирам обоих самолетов нужно оставаться дома в течение следующих двух недель.

В связи с ситуацией в мире ВОЗ подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до "очень высокого". Это наивысший уровень риска в градации Всемирной организации здравоохранения. При этом ВОЗ отмечает, что эпидемию еще можно остановить, если перекрыть пути распространения вируса.

Как сообщалось ранее, случай заболевания коронавирусом подтвердили в странах-соседках Украины: Беларуси, Грузии, Румынии и Литве.

Напомним, подробнее о рисках появления коронавируса в Украине читайте в материале "Апострофа": Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук.

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