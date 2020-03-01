Девять голов: клуб Малиновского устроил феерию в чемпионате Италии, видео

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Аталанта", за которую выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, на выезде разгромила "Лечче" со счетом 7:2.

После первого тайма счет был ничейным. На автогол Донати и гол Сапаты хозяева ответили забитыми мячами Сапонары и Донати. Впрочем, во второй половине началось избиение. Сапата оформил хет-трик, по голу забили Иличич и Муриэль. Не ушел с поля без гола и Малиновский, который отличился в компенсированное время.

В составе "Лечче" около получаса на поле провел украинский полузащитник Евгений Шахов.

"Аталанта" осталась на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. В следующем туре клуб дома сыграет с "Лацио" (7 марта).

"Лечче" – "Аталанта" - 2:7 (2:2)



Голы: Сапонара (29), Донати (39) - Донати (17, автогол), Сапата (22, 54, 62), Иличич (47), Муриэль (87), Малиновский (90+1)

"Лечче": Габриэл, Донати, Лучони, Россеттини, Кальдерони, Маер (Тахцидис, 63), Дейола, Сапонара, Манкозу (Шахов, 63), Барак, Лападула.

"Аталанта": Голлини, де Рон, Кальдара, Паломино, Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс, Гомес (Малиновский, 69), Иличич (Муриэль, 73), Сапата (Тамез, 85).

Предупреждения: Хатебур (45), Паломино (57), Лучони (66), Сапонара (70).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что "Аталанта" разгромила испанский топ-клуб в Лиге чемпионов.