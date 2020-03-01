"Манчестер Сити" в третий раз подряд выиграл Кубок Лиги: видеообзор

"Манчестер Сити" стал победителем Кубка английской лиги, обыграв в финальном матче "Астон Виллу" со счетом 2:1.

Победу "горожанам" принесли голы Серхио Агуэро и Родриго Эрнандеса. В составе бирмингемского клуба отличился Мбвана Саматта.

"Манчестер Сити" выиграл Кубок Лиги в третий раз подряд и в четвертый раз за последние пять лет. Всего клуб выигрывал трофей семь раз и уступает по этому показателю только "Ливерпулю" (8).

"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" - 1:2 (1:2)



Голы: Саматта (41) - Агуэро (20), Эрнандес (30)

"Астон Вилла": Нюланд, Таргетт, Гильбер, Мингз, Аль-Мухаммади (Трезеге, 70), Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази (Хурихэйн, 70), Накамба, Энгельс, Саматта (Дэвис, 80).

"Манчестер Сити": Браво, Зинченко, Стоунз, Уокер, Фернандиньо, Гюндоган (де Брюйне, 58), Родри Эрнандес, Фоден, Сильва (Бернарду Силва, 77), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 84).

Предупреждения: Стерлинг (57), Родри Эрнандес (60), Аль-Мухаммади (68), Накамба (72), Мингз (90).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "Реал".