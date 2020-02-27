Реал - Манчестер Сити - 1:2 Видеообзор

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" на своем поле проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:2.

Счет в матче открыл Иско. Гости ответили забитыми мячами в исполнении Габриэла Жезуса и Кевина Де Брюйне, который реализовал пенальти.

РЕАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ВИДЕО ГОЛОВ

Ответный матч состоится 17 марта в Манчестере.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Первый матч

РЕАЛ Испания - МАНЧЕСТЕР СИТИ Англия - 1:2

Голы: Иско, 60; Жезус, 78; Де Брюйне, 83 (с пенальти).

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Модрич (Йович, 84), Каземиро, Вальверде, Иско (Васкес, 84), Винисиус (Бэйл, 75), Бензема.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт (Фернандиньо, 33), Менди, Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Марез, Б. Силва (Стерлинг, 73), Жезус.

Удаление: Рамос, 86.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" не смог обыграть аутсайдера чемпионата Испании.