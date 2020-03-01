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"Реал" уверенно выиграл супербитву у "Барселоны" в чемпионате Испании

воскресенье, 01 марта 2020, 23:56
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"Реал" обыграл "Барселону" в матче 26-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

Первый тайм встречи завершился без забитых мячей, хотя обе команды имели несколько неплохих шансов открыть счет.

После перерыва "Реал" заиграл мощнее. Однако реализовать свое игровое преимущество "сливочные" долго не могли. Лишь на 71-й минуте Винисиус Жуниор, ворвавшись в штрафную гостей, смог пробить Марка-Андре тер Штегена после небольшого рикошета от Жерара Пике. Второй мяч хозяева забили в самом конце встречи, когда Мариано Диас переиграл тер Штегена после выхода с ним один на один.

Победа позволила "Реалу" возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании. В активе "сливочных" 56 очков. "Барселона" набрала на очко меньше.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

26-й тур

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА - 2:0

Голы: Винисиус, 71; Мариано, 90+2.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде (Васкес, 86), Иско (Модрич, 79), Винисиус, Бензема (Мариано, 90+1).

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Артур (Ракитич, 81), де Йонг, Видаль (Брайтвайт, 70), Месси, Гризманн (Фати, 81).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" в преддверии "класико" предложила выбрать лучший гол в ворота "Реала".

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