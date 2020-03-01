"Барселона" в преддверии "класико" предложила выбрать лучший гол в ворота "Реала": видео

"Барселона" в официальном Instagram опубликовала три гола в ворота мадридского "Реала" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и предложила болельщикам выбрать лучший среди них. Напомним, что сегодня, 1 марта, клубы встретятся в чемпионате Испании именно на "Сантьяго Бернабеу". Смотреть онлайн матч Реал - Барселона.

В подборку попали голы Лионеля Месси (полуфинал Лиги чемпионов сезона-2010/11), Роналдиньо (чемпионат Испании сезона-2005/06) и Диего Марадоны (Кубок испанской лиги сезона-1982/83).

Матч "Реал" - "Барселона" начнется в 22:00.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В качестве его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный судья - Мигель Боск Доменек.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После 25 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 55 очков. "Реал" занимает второе место, имея в активе 53 очка.

Ранее сообщалось, что "Реал" назвал заявку на матч с "Барселоной".