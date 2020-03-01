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Сенсация года: "Ворскла" неожиданно огорчила донецкий "Шахтер"

воскресенье, 01 марта 2020, 16:32
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Полтавская "Ворскла" сделала громкую сенсацию, обыграв донецкий "Шахтер" в матче чемпионата Украины. Встреча в Полтаве завершилась минимальной победой местного клуба.

Таким образом, "Шахтер" потерпел первое поражение в текущем чемпионате Украины.

Единственный гол в матче забил Степанюк после того, как Патрик потерял мяч у своих ворот и его обокрал Кулач.

Ворскла — Шахтер 1:0

Гол: Степанюк, 30

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Луизао (Баенко, 90+2), Скляр, Пуцлин, Кане — Кулач (Васин, 87), Степанюк (Якубу, 63).

Шахтер: Шевченко — Болбат (Додо, 61), Кривцов, Хочолава, Сиприано (Фернандо, 83) — Майкон, Патрик (Бондаренко, 46) — Тете, Марлос, Коноплянка — Дентиньо.

Предупреждения: Скляр, Степанюк, Пердута, Пуцлин, Якубу, Луизао — Тете, Кривцов, Сиприано, Марлос, Дентиньо


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