Зозуля оказался в центре нового скандала в Испании

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля, ныне выступающий за испанский "Альбасете", попал в новый скандал.

Об этом сообщает Tiempo de Juego в Twitter.

Согласно информации источника, во время матча второго по силе испанского дивизиона между "Альбасете" и "Райо Вальекано" болельщики второй команды выкрикивали в адрес украинского футболиста слова: "Это коммунист, Зозуля, ты - коммунист".

Матч между "Альбасете" и "Райо Вальекано" завершился со счетом 1:1. Зозуля вышел в стартовом составе своей команды и отыграл 75 минут встречи.

Ранее в матче 1-го круга между командами болельщики "Райо Вальекано" скандировали в адрес украинца кричалки, называя его нацистом. За это клуб из Мадрида получил денежный штраф и дисквалификацию части трибун домашнего стадиона на 2 матча.