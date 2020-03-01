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Зозуля оказался в центре нового скандала в Испании

воскресенье, 01 марта 2020, 13:05
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Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля, ныне выступающий за испанский "Альбасете", попал в новый скандал.

Об этом сообщает Tiempo de Juego в Twitter.

Согласно информации источника, во время матча второго по силе испанского дивизиона между "Альбасете" и "Райо Вальекано" болельщики второй команды выкрикивали в адрес украинского футболиста слова: "Это коммунист, Зозуля, ты - коммунист".

Матч между "Альбасете" и "Райо Вальекано" завершился со счетом 1:1. Зозуля вышел в стартовом составе своей команды и отыграл 75 минут встречи.

Ранее в матче 1-го круга между командами болельщики "Райо Вальекано" скандировали в адрес украинца кричалки, называя его нацистом. За это клуб из Мадрида получил денежный штраф и дисквалификацию части трибун домашнего стадиона на 2 матча.

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