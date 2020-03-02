Из-за коронавируса: Олимпиада-2020 может пройти при существенных ограничениях

Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония) могут пройти без зрителей.

Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно информации источника, существует вероятность, что из-за эпидемии коронавируса может быть принято решение о проведении соревнований за закрытыми для болельщиков дверями. В таком случае наблюдать за перипетиями Олимпиады можно будет только лишь по ТВ-трансляциям.

На сегодняшний день в Японии зарегистрировано около 200 случаев заражения болезнью. От коронавируса в стране уже скончалось 10 человек.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Олимпиада-2020 может быть отменена из-за коронавируса, однако позже японские власти сообщили, что такую возможность они не рассматривают.