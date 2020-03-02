RU  UA  EN

понедельник, 2 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 марта

15:39
Измерение температуры не спасет: в ВОЗ сделали тревожное заявление о предотвращении коронавируса
15:29
Одно из сильнейших ведомств: у Зеленского приняли решение по судьбе Авакова на посту главы МВД
15:06
Панику вокруг коронавируса из Китая высмеяли забавной карикатурой с Адамом и Евой
14:53
Боевики ДНР заявили о срыве обмена пленными в марте: подробности
14:36
Умер немецкий художник-концептуалист Улай - соавтор перфомансов Марины Абрамович Lime
14:21
В Украине впервые за 140 лет не наступила метеорическая зима: синоптики сделали важное заявление
14:20
Примчались пять "скорых": в Киеве вспыхнул сильный пожар в многоэтажке, видео
14:20
Бывают дни, когда я в депрессии: онкобольная Шеннен Доэрти рассказала, как живет с 4 стадией рака Lime
13:52
Девушка сделала тату на глазах, но цена услуги оказалась слишком высокой - зрение ей уже не вернуть Lime
13:22
Меган Маркл может получить роль в супергеройском блокбастере Lime
13:13
Главное достижение - теплая зима: сеть взорвалась из-за заявлений Гончарука на брифинге
13:10
В Украину идет серьезное потепление: синоптик обрадовала прогнозом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Из-за коронавируса: Олимпиада-2020 может пройти при существенных ограничениях

понедельник, 02 марта 2020, 14:38
переглянути новину українською

Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония) могут пройти без зрителей.

Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно информации источника, существует вероятность, что из-за эпидемии коронавируса может быть принято решение о проведении соревнований за закрытыми для болельщиков дверями. В таком случае наблюдать за перипетиями Олимпиады можно будет только лишь по ТВ-трансляциям.

На сегодняшний день в Японии зарегистрировано около 200 случаев заражения болезнью. От коронавируса в стране уже скончалось 10 человек.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Олимпиада-2020 может быть отменена из-за коронавируса, однако позже японские власти сообщили, что такую возможность они не рассматривают.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Челси - Ливерпуль: онлайн трансляция

Реал - Барселона - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ворскла - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Уотфорд - Ливерпуль - 3:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: