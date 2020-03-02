RU  UA  EN

понедельник, 2 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 марта

00:06
Реал - Барселона - 2:0 Видео голов

1 марта

23:56
"Реал" уверенно выиграл супербитву у "Барселоны" в чемпионате Испании
22:54
На "Голос країни" пришел победитель "Голосу. Діти" - кто из судей уже готовится к триумфу Lime
20:53
Реал - Барселона: стартовые составы
20:37
"Манчестер Сити" в третий раз подряд выиграл Кубок Лиги: видеообзор
20:21
Девять голов: клуб Малиновского устроил феерию в чемпионате Италии, видео
19:32
Сенсация года: "Ворскла" неожиданно огорчила донецкий "Шахтер"
19:14
Как это развидеть: 5 нелепых телешоу, к которым есть лишь один вопрос - зачем? Lime
19:00
Где смотреть онлайн Реал - Барселона: расписание трансляций
15:58
Лига чемпионов под угрозой: Динамо опустилось на 3-е место в чемпионате Украины
15:52
Заря - Олимпик - 1:0 Видео матча
14:21
"Барселона" в преддверии "класико" предложила выбрать лучший гол в ворота "Реала": видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Реал - Барселона - 2:0 Видео голов

понедельник, 02 марта 2020, 00:06
переглянути новину українською

В матче 26-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле принимал "Барселону". Смотрите на "Апострофе" видео голов встречи, которая проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

26-й тур

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА - 2:0

Голы: Винисиус, 71; Мариано, 90+2.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде (Васкес, 86), Иско (Модрич, 79), Винисиус, Бензема (Мариано, 90+1).

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Артур (Ракитич, 81), де Йонг, Видаль (Брайтвайт, 70), Месси, Гризманн (Фати, 81).

Гол Винисиуса:

Гол Мариано:

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" в преддверии "класико" предложила выбрать лучший гол в ворота "Реала".

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Реал - Барселона - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ворскла - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Уотфорд - Ливерпуль - 3:0 Хроника матча, видео голов

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: все пары

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: