Реал - Барселона - 2:0 Видео голов

В матче 26-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле принимал "Барселону". Смотрите на "Апострофе" видео голов встречи, которая проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

26-й тур

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА - 2:0

Голы: Винисиус, 71; Мариано, 90+2.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде (Васкес, 86), Иско (Модрич, 79), Винисиус, Бензема (Мариано, 90+1).

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Артур (Ракитич, 81), де Йонг, Видаль (Брайтвайт, 70), Месси, Гризманн (Фати, 81).

Гол Винисиуса:

Гол Мариано:

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" в преддверии "класико" предложила выбрать лучший гол в ворота "Реала".