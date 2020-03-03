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Лига наций УЕФА: результаты жеребьевки

вторник, 03 марта 2020, 19:47
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В Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА - турнира национальных сборных, который проводится в качестве замены большей части товарищеских матчей.

Результаты жеребьевки:

Лига А

Группа 1: Нидерланды, Италия, Босния и Герцеговина, Польша

Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия

Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия

Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия

Лига В

Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния

Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль

Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия

Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария

Лига С

Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан

Группа 2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения

Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдова

Группа 4: Албания, Беларусь, Литва, Казахстан

Лига D

Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова

Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар

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