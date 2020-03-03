В Японии готовы принять радикальное решение по Олимпиаде из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры, которые должны состояться в Токио (Япония), из-за коронавируса могут быть перенесены на конец текущего года.

Об этом сообщает Daily Mail.

Так, японский министр Сейко Хасимото заявила, что контракт о проведении Олимпиады-2020 предусматривает возможность ее переноса на конец года из-за вспышки болезни. Однако, по ее словам, власти страны делают все возможное, чтобы игры прошли в сроки.

На сегодняшний день в Японии зарегистрировано около 980 случаев заражения коронавирусом. От болезни в стране уже скончалось более 10 человек.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Олимпиада-2020 может пройти при существенных ограничениях.