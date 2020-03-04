Свитолина стартовала с увереннейшей победы на престижном турнире: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина разгромила представительницу Черногории Данку Ковинчич в матче 1/16 финала престижного теннисного турнира в Монтеррее (Мексика).

Матч продлился 61 минуту и завершился в двух сетах. Украинка отдала сопернице всего пять геймов.

В первой партии Свитолина взяла первую же подачу черногорки, после чего спокойно довела дело до победы. Во втором сете Ковинчич и вовсе смогла выиграть лишь два гейма

ТУРНИР В МОНТЕРРЕЕ

1/16 финала

ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина) - ДАНКА КОВИНЧИЧ (Черногория) - 6:3, 6:2

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

В следующем круге турнира Свитолина сыграет с Ольгой Говорцовой (Беларусь).

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшая теннисистка Украины засветилась в компании знаменитого тренера.