Свитолина стартовала с увереннейшей победы на престижном турнире: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина разгромила представительницу Черногории Данку Ковинчич в матче 1/16 финала престижного теннисного турнира в Монтеррее (Мексика).
Матч продлился 61 минуту и завершился в двух сетах. Украинка отдала сопернице всего пять геймов.
В первой партии Свитолина взяла первую же подачу черногорки, после чего спокойно довела дело до победы. Во втором сете Ковинчич и вовсе смогла выиграть лишь два гейма
ТУРНИР В МОНТЕРРЕЕ
1/16 финала
ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина) - ДАНКА КОВИНЧИЧ (Черногория) - 6:3, 6:2
ВИДЕООБЗОР МАТЧА
В следующем круге турнира Свитолина сыграет с Ольгой Говорцовой (Беларусь).
Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшая теннисистка Украины засветилась в компании знаменитого тренера.