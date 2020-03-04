Заря - Львов - 0:0 онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины

В матче 21-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" играет с ФК "Львов". Встреча проходит в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча "Заря" - "Львов".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

21-й тур

ЗАРЯ - ЛЬВОВ - 0:0 идет 2-й тайм

Заря: Василь, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Цыганикс, Цвек, Иванисеня, Лунев, Кочергин, Громов, Кабаев.

Львов: Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу, Джонатан, Богунов, Алваро, Шина, Люлька, Ренан.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Дмитрием Бондаренко. В качестве его ассистентов выступят Руслан Ермоленко и Владимир Думенко.

В данный момент "Заря" занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Львов" находится на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что "Заря" обыграла "Олимпик" в 20-м туре чемпионата Украины.