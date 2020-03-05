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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта в Нове-Мисто

четверг, 05 марта 2020, 09:45
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В чешском Нове-Место 5 марта состоится женский спринт в рамках Кубка мира по биатлону. Это будет первая гонка седьмого этапа мирового первенства.

Смотрите на "Апострофе" видео онлайн трансляцию женского спринта. Гонка начнется около 18:35 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала гонки.

Всего на старт выйдут 99 биатлонисток. В их числе будет пять представительниц Украины: Елена Пидгрушная (17-й стартовый номер), Юлия Джима (35), Вита Семеренко (52), Валя Семеренко (61) и Анастасия Меркушина (99).

В общем зачете Кубка мира выше всех среди украинок располагается Елена Пидгрушная - она занимает 23-ю строчку. Джима идет 31-й, Вита Семеренко заняла 37-е место, Валя Семеренко 42-я, а Меркушина - 62-я.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины добилась выдающегося успеха на чемпионате Европы по биатлону.

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