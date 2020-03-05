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Милевский завоевал очередной престижный трофей в Беларуси: фото

четверг, 05 марта 2020, 11:11
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Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" продолжает завоевывать трофеи в Беларуси. В составе "Динамо-Брест" украинец 4 марта выиграл Суперкубок Беларуси, обыграв в борьбе за трофей солигорский "Шахтер" со счетом 2:0.

По случаю победы в своем Instagram Милевский опубликовал пост в обнимку с завоеванной наградой.

"Любимая раздевалка в Минске. Третий подряд", - подписал фотографию футболист.

В матче с "Шахтером" Милевский появился на поле в стартовом составе. На 30-й минуте именно после его передачи отличился Павел Савицкий. К слову, доиграть Милевскому матч не удалось: на старте второй половины он получил красную карточку и покинул поле.

Таким образом, Милевский завоевал Суперкубок Беларуси третий раз подряд.

Ранее стало известно, какая зарплата у скандального украинского футболиста Артема Милевского в брестском "Динамо".

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