Свитолина и Цуренко праздновали яркие победы на крупных турнирах за океаном

Сразу две украинские теннисистки - Элина Свитолина и Леся Цуренко - сумели пробиться в четвертьфиналы престижных турниров, которые проходят в Мексике и США.

Первая ракетка Украины на турнире в мексиканском Монтеррее в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Ольгу Говорцову - 6:3, 6:4.

В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет против 17-летней представительницы Канады Лейлы Анни Фернандес, которая занимает 126 место в мировом рейтинге.

В свою очередь Цуренко вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 125k в американском Индиан-Уэллсе. Вечером 5 марта она была сильнее британки Кэти Бултер в двух сетах - 6:3, 6:3.

В четвертьфинале Цуренко будет играть против сербки Ольги Данилович, которая занимает 179-ю строчку в мировом рейтинге.

Напомним, что российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить карьеру.