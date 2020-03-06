RU  UA  EN

пятница, 6 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 марта

09:40
Харви Вайнштейну сделали операцию и перевезли на остров-тюрьму Lime
09:24
Свитолина и Цуренко праздновали яркие победы на крупных турнирах за океаном
07:15
Лучшие идеи и приколы к 8 марта: как поздравить друзей креативно и с юмором Lime

5 марта

21:30
Где смотреть мужской спринт Кубка мира по биатлону в Нове-Место: расписание трансляций
20:00
Халатность или диверсия: названа причина допингового скандала в "Динамо"
19:48
Слушаем тройку лидеров Евровидения-2020 по свежим прогнозам букмекеров Lime
19:10
Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта в Нове-Место
19:04
Пожалейте организм: 5 популярных, но совсем не эффективных методов похудения Lime
17:55
Мое счастье: Влад Яма показал забавное фото с 4-летним сыном Lime
17:12
В сети снова ругают Владимира Остапчука - что произошло на этот раз Lime
16:06
Американский канатоходец прошел над кратером действующего вулкана в Никарагуа: фото Lime
15:53
Иранский режиссер победил на "Берлинале", а теперь может угодить в тюрьму - дома его кино видят иначе Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Свитолина и Цуренко праздновали яркие победы на крупных турнирах за океаном

пятница, 06 марта 2020, 09:24
переглянути новину українською

Сразу две украинские теннисистки - Элина Свитолина и Леся Цуренко - сумели пробиться в четвертьфиналы престижных турниров, которые проходят в Мексике и США.

Первая ракетка Украины на турнире в мексиканском Монтеррее в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Ольгу Говорцову - 6:3, 6:4.

В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет против 17-летней представительницы Канады Лейлы Анни Фернандес, которая занимает 126 место в мировом рейтинге.

В свою очередь Цуренко вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 125k в американском Индиан-Уэллсе. Вечером 5 марта она была сильнее британки Кэти Бултер в двух сетах - 6:3, 6:3.

В четвертьфинале Цуренко будет играть против сербки Ольги Данилович, которая занимает 179-ю строчку в мировом рейтинге.

Напомним, что российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить карьеру.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Шахтер - Днепр-1 - 4:1 Хроника матча, видео голов

Челси - Ливерпуль - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Милан: онлайн трансляция

Жеребьевка группового этапа Лиги наций: хроника и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: