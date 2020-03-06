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В английском футболе пошли на необычный шаг из-за смертельного коронавируса

пятница, 06 марта 2020, 10:44
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Начиная с ближайших выходных в Англии футболисты и другие официальные лица не будут жать друг другу руки перед матчами местного национального футбольного первенства.

Такую меру приняли в руководстве АПЛ.

Как говорят представители организации, мера временная и введена по причине распространения коронавируса, который передается через рукопожатие.

Таким образом, игроки как и раньше будут выстраиваться в линию и слушать гимн лиги перед началом матча, а после футболисты принимающей команды будут проходить мимо команды гостей и не пожимать руки соперникам.

Ограничение может быть снято после рекомендации медиков.

Напомним, что правительство Италии приняло решение, согласно которому все спортивные события в стране до 3 апреля будут проходить при пустых трибунах.

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