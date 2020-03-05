В итальянском спорте ввели жесткие меры из-за смертельного коронавируса

Правительство Италии приняло решение, согласно которому все спортивные события в стране до 3 апреля будут проходить при пустых трибунах. Это связано со вспышкой коронавируса в стране.

По данном местной прессы, ограничения затронут и те регионы, где не были зафиксированы случаи заражения.

В указе говорится, что местные спортивные клубы должны самостоятельно проводить регулярные проверки своих спортсменов и сотрудников на коронавирус.

В футбольном чемпионате Италии в период с 7 марта по 4 апреля должно пройти три тура. Все они будут проходить при пустых трибунах.

Отметим, что в Италии число зараженных страшным вирусом превысило три тысячи человек. Известно о 107 летальных исходах.

Напомним, что летние Олимпийские игры, которые должны состояться в Токио (Япония), из-за коронавируса могут быть перенесены на конец текущего года.