"Динамо" вернуло себе второе место в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата Украины обыграло на выезде "Александрию" и вернуло себе второе место в турнирной таблице.

Так как "Заря" свой матч проиграла "Десне", киевляне получили возможность вернуться в зону Лиги чемпионов.

Сам матч в Александрии проходил на высоких скоростях, хотя в первом тайме зрители увидели лишь один мяч в исполнении Шабанова. Во втором тайме киевляне удвоили преимущество усилиями Буяльского, однако спустя несколько минут Гречишкин отыграл один мяч, забив с пенальти.

Под занавес встречи "Динамо" забило еще один мяч, когда отличился Миколенко.

Александрия — Динамо 1:3

Голы: Гречишкин, 65 (с пенальти) — Шабанов, 45, Буяльский, 60, Миколенко, 85

Александрия: Панькив — Лучкевич, Дубра, Бухал, Стецьков — Гречишкин, Гордиенко (Грицук, 46), Довгий — Задерака (Протасов, 63), Ситало, Третьяков

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук (Кадири, 67), Шепелев — Караваев, Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич — Русин (Пиварич, 85)

Предупреждения: Задерака, Стецьков, Довгий, Панькив — Кедзера, Миколенко, Караваев

Удаление: Довгий, 47 (вторая желтая карточка)