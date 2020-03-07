Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской эстафеты в Нове-Место

В субботу, 7 марта, в чешском Нове-Место, который принимает 7-й этап Кубка мира по биатлону, состоится женская эстафета.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женской эстафеты из Нове-Место.

Начало гонки - в 15:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

Сборная Украины в женской эстафете выступит в следующем составе: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная.

В зачете женского Кубка наций лидирует Норвегия, набравшая 4690 очков. Второе место занимает Германия (4594 очка), на третьей позиции находится Швеция (4371 очко). Украина - 6-я (4149 очков).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины добилась выдающегося успеха на чемпионате Европы по биатлону.