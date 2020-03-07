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Мужская сборная Украины сотворила громкую сенсацию на Кубке мира по биатлону

суббота, 07 марта 2020, 19:22
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На последнем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место прошла мужская эстафета 4х7.5 км, в которой сборная Украины заняла сенсационное второе место.

Сборная Украины в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Дмитрия Пидручного уступила лишь команде из Норвегии.

Артем Прима с двумя промахами завершил гонку четвертым, после чего Сергей Семенов и сохранил место в тройке.

Руслан Ткаленко выствпил неважно и проиграл на первом круге 15 секунд, однако из-за хорошей стрельбы вышел на второе место, но разрыв с лидером был уже в 35 секунд.

Дмитрий Пидручный после второй стрельбы украинец был третьим, но сумел вырвать серебро.

Напомним, что 7 марта также состоялась женская эстафета. С ее результатами можно ознакомиться по ссылке.

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