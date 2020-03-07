Российский чемпион UFC громко оскандалился на битве взглядов: видео

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов громко оскандалился во время дуэли взглядов с американцем Тони Фергюсоном, против которого он проведет бой 18 апреля в Нью-Йорке.

Традиционное перед поединками мероприятиями началось с того, что Фергюсон положил на пол перед россиянином пояс, который он принес с собой. Нурмагомедов после словесной перепалки с будущим соперником толкнул ногой пояс американца. Несмотря на достаточно агрессивное поведение бойцов во время дуэли взглядов, стычку между ними удалось предотвратить.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях, Фергюсон выиграл 25 поединков при 3 поражениях в пассиве.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный российский боец UFC завершает карьеру.