RU  UA  EN

суббота, 7 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 марта

11:21
Правда и слухи про коронавирус: что происходит в Украине в разных областях - свежие данные
11:17
Как не разгневать женщину: самые плохие подарки на 8 марта
10:51
Как прошел первый выпуск Холостяка-10 и кто получил розу: фото девушек Lime
10:32
Под Черниговом простились с 25-летним бойцом, погибшим на Донбассе: фото
10:20
На Европу надвигается мощный циклон: чего ждать украинцам
10:18
Много пострадавших и погибших: появилось видео момента ДТП с маршруткой под Полтавой
09:45
Угрожал порезать: в Киеве возле оперы сняли на фото опасного вора
09:24
Украинцы с 1 апреля смогут бесплатно лечиться в частных клиниках: названы условия
08:25
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с "грузовиком": яркие фото и видео
07:29
В Житомире загадочно погиб разведчик, воевавший на Донбассе: фото
07:08
Отмечаете 8 марта дома? Мы собрали несколько идей для вкусного ужина Lime
06:30
Гороскоп на 7 марта: Тельцам стоит заняться своим моральным здоровьем, а Рыбы могут внезапно влюбиться
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Российский чемпион UFC громко оскандалился на битве взглядов: видео

суббота, 07 марта 2020, 10:12
переглянути новину українською

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов громко оскандалился во время дуэли взглядов с американцем Тони Фергюсоном, против которого он проведет бой 18 апреля в Нью-Йорке.

Традиционное перед поединками мероприятиями началось с того, что Фергюсон положил на пол перед россиянином пояс, который он принес с собой. Нурмагомедов после словесной перепалки с будущим соперником толкнул ногой пояс американца. Несмотря на достаточно агрессивное поведение бойцов во время дуэли взглядов, стычку между ними удалось предотвратить.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях, Фергюсон выиграл 25 поединков при 3 поражениях в пассиве.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный российский боец UFC завершает карьеру.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Шахтер - Днепр-1 - 4:1 Хроника матча, видео голов

Челси - Ливерпуль - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Милан: онлайн трансляция

Жеребьевка группового этапа Лиги наций: хроника и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: