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Свитолина феерически завершила выступление на престижном турнире - видео

понедельник, 09 марта 2020, 09:58
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в мексиканском Монтеррее.

В финале наша соотечественница в напряженнейшем матче обыграла чешку Мари Бузкову, которая занимает 47-е место в мировом рейтинге. Матч длился 3 часа и 1 минуту, украинка обыграла соперницу за три сета.

ТУРНИР WTA В МОНТЕРРЕЕ

финал

ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина) - МАРИ БУЗКОВА (Чехия) - 2:1 (7:5, 4:6, 6:4)

Этот успех стал первым для Свитолиной за последние полтора года. В последний раз лучшая из украинских теннисисток становилась победительницей турнира в октябре 2018 года. Тогда она выиграла Итоговый турнир WTA.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина и Цуренко праздновали яркие победы на крупных турнирах за океаном.

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