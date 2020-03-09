Свитолина феерически завершила выступление на престижном турнире - видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в мексиканском Монтеррее.

В финале наша соотечественница в напряженнейшем матче обыграла чешку Мари Бузкову, которая занимает 47-е место в мировом рейтинге. Матч длился 3 часа и 1 минуту, украинка обыграла соперницу за три сета.

ТУРНИР WTA В МОНТЕРРЕЕ

финал

ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина) - МАРИ БУЗКОВА (Чехия) - 2:1 (7:5, 4:6, 6:4)

Этот успех стал первым для Свитолиной за последние полтора года. В последний раз лучшая из украинских теннисисток становилась победительницей турнира в октябре 2018 года. Тогда она выиграла Итоговый турнир WTA.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина и Цуренко праздновали яркие победы на крупных турнирах за океаном.