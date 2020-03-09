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В Греции приняли громкое решение по Олимпиаде из-за эпидемии коронавируса

понедельник, 09 марта 2020, 16:56
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Национальный олимпийский комитет Греции принял решение о том, что церемония зажжения и передачи олимпийского огня пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте НОК Греции.

Церемония традиционно пройдет в Древней Олимпии. В мероприятии примут участие только 100 человек, которые получат аккредитацию от Международного олимпийского комитета и оргкомитета Игр в Токио. Церемония будет закрытой для журналистов.

Напомним, что Олимпийские игры-2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио.

На данный момент число заболевших коронавирусом в Греции составляет больше 60 человек. Во всем мире заболели более 106 тысяч человек. Выздоровели - почти 60 тысяч, умерли - около 3600.

Ранее сообщалось, что Олимпиада-2020 может быть перенесена на другой срок из-за коронавируса.

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