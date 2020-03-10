Звезда WWE снялась обнаженной и показала увеличенную грудь: фото

Звезда боев WWE Никки Белла, настоящее имя Стефани Николь Гарсия, поделилась с фанатами в социальных сетях интимным фото.

Девушка-реслер, сейчас находящаяся на 18-й недели беременности, опубликовала снимок, на котором она стоит по пояс обнаженной. Грудь Белла прикрыла руками.

В комментарии к фото звезда реслинга призналась, что ее грудь сильно выросла за последнее время.

Instagram Никки Беллы

Ранее Белла была обручена с экс-чемпионом WWE Джоном Синой. Однако дело до свадьбы у пары не дошло. В настоящее время девушка состоит в отношениях с профессиональным танцором Артемом Чигвинцевым, который и является отцом ее будущего первенца.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у самой сексуальной гольфистки в истории украли интимные снимки.