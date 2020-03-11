Немецкие "быки" добились исторического успеха в Лиге чемпионов: видео

"РБ Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм Хотспур" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0 и впервые в истории вышел в четвертьфинал турнира.

Уже на 10-й минуте счет во встрече был открыт. Дальним ударом Уго Льориса врасплох застал капитан хозяев Марсель Забитцер. Еще через 11 минут он же оформил дубль, поразив ворота "шпор" ударом головой после навеса Анхелиньо.

После перерыва до разгрома счет довел Эмиль Форсберг. Швед сыграл на подборе в штрафной "шпор" и ударом с близкого расстояния отправил мяч в угол ворот Льориса.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Ответный матч

РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - 3:0

Гол: Забитцер, 10; Забитцер, 21; Форсберг, 87.

РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Мукиэле (Адамс, 55), Нкунку (Айдара, 59), Анхелиньо, Забитцер (Форсберг, 87), Лаймер, Шик, Вернер.

Тоттенхэм Хотспур: Льорис, Орье (Уолкотт, 90+1), Алдервейрелд, Танганга, Сессеньон, Уинкс, Дайер, Ло Чельсо (Фернандеш, 80), Алли, Ламела, Лукас.

Напомним, в первом матче "РБ Лейпциг" выиграл у "Тоттенхэм Хотспур" в гостях со счетом 1:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в лондонском дерби "Тоттенхэм Хотспур" потерпел поражение от "Челси".