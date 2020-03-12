В УЕФА приняли кардинальное решение по Евро-2020

17 марта УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.

Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, руководство УЕФА объявит о данном решении на конференции в следующий вторник. Причиной переноса Евро-2020 является пандемия китайского коронавируса COVID-19.

Изначально турнир планировалось провести с 12 июня по 12 июля 2020 года. Евро-2020 должен был пройти на 12 стадионах 12 европейских стран. Впрочем, из-за коронавируса уже остановлены многие европейские чемпионаты, а также, скорее всего, будут остановлены Лига чемпионов и Лига Европы.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор по всему миру заразились более 120 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса отменен этап Кубка мира по биатлону.