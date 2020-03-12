Кубок мира по биатлону завершится досрочно из-за коронавируса

Заключительный этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в норвежском городе Хольменколлен, отменен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается в официальном Twitter Международного союза биатлонистов.

Соревнования должны были пройти с 20 по 22 марта. Данное решение было принято на основе рекомендации правительства Норвегии, которое советовало отменить все мероприятия, в которых принимают участие более 500 человек.

Таким образом, этап Кубка мира в финском Контиолахти, который состоится с 12 по 15 марта, будет последним в нынешнем сезоне.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор по всему миру заразились более 120 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса.