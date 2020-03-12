Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут перенести из-за коронавируса: подробности

В УЕФА рассматривают вопрос о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса, который стремительно распространяется по Европе.

Руководство организации настаивает на том, чтобы отменить ближайшие матчи. Там встревожены тем, что вирус активно поражает команды, которые принимают участие в турнирах. Ожидается, что решение может быть принято 12 марта.

Как известно, на карантин длительностью 15 дней были отправлены футболисты мадридского "Реала", так как игрок баскетбольной команды мадридцев подхватил вирус, после чего контактировал и с игроками футбольной команды.

Кроме того, итальянский "Ювентус" официально подтвердил факт заражения коронавирусом у защитника команды Даниэле Ругани.

И "Реал", и "Ювентус" являются участниками 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что руководство испанской футбольной Ла Лиги приняло решение приостановить первенство из-за ситуации с распространением коронавируса.