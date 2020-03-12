"Шахтер" уверенно обыграл немецких "волков" в Лиге Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1.

Немцы начали матч более активно, но ближе к 15-й минуте украинский клуб перехватил инициативу и вскоре открыл счет. Исмаили прострелил с фланга, Брукс неудачно выбил мяч и Мораес поразил ворота с близкого расстояния. Через несколько минут разрыв в счете мог увеличить Коваленко, но его удар с пенальти взял Кастельс. В конце первого тайма 11-метровый был назначен в ворота "Шахтера", но Вегорст пробил намного выше.

В начале второго тайма хозяева восстановили равновесие, отличился Брукс после подачи с углового. Немцы постарались развить успех, но "горняки" уверенно оборонялись. Решающий эпизод произошел на 73-й минуте. Патрик со штрафного пробил в перекладину и Маркос Антонио головой добил мяч практически в пустые ворота.

ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР: ВИДЕО ГОЛОВ



Ответный матч запланирован на 19 марта.

"Вольфсбург" Германия – "Шахтер" Украина - 1:2 (0:1)

Голы: Брукс (48) - Мораес (16), Маркос Антонио (73)

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Пауло Отавио, Кнохе, Шлагер (Жоао Виктор, 73), Герхардт, Арнольд, Штеффен, Брекало, Вегорст, Мехмеди (Гинчек, 80).

"Шахтер": Пятов, Исмаили (Хочолава, 68), Кривцов, Додо, Матвиенко, Тете, Алан Патрик, Коваленко (Майкон, 66), Маркос Антонио, Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Вегорст (18), Штеффен (56), Брукс (71).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм