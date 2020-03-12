У футболиста итальянского топ-клуба выявили коронавирус: первые подробности

У футболиста итальянского клуба "Ювентус" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус. По этой причине вся команда будет отправлена на карантин.

Об этом говорится на официальном сайте чемпиона Италии.

Сам футболист также подтвердил, что его тесты дали положительный результат.

"Да, у меня коронавирус – но не волнуйтесь, я в порядке. Призываю вас соблюдать правила, ведь этот вирус не делает исключений. Давайте сделаем это для самих себя, для наших любимых людей и тех, кто окружает нас", - отметил он.

Интересно, что на карантин также отправят футболистов миланского "Интера", который недавно играл против "Ювентуса".

Как сообщал "Апостроф", ранее Италия пошла на радикальные меры из-за коронавируса, запретив все публичные мероприятия, в том числе свадьбы и похороны.