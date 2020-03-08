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Никаких свадеб и похорон: Италия пошла на радикальные меры из-за коронавируса, фото

воскресенье, 08 марта 2020, 09:04
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В Италии, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса Covid-19, запрещены любые публичные мероприятия, в том числе свадьбы и похороны. Также прекращено транспортное сообщение с пораженными эпидемией регионами.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Протесты в мире".

Как сказано в сообщении, в связи с распространением в стране коронавируса правительство Италии пошло на беспрецедентные меры. В частности, будет прекращен въезд и выезд из региона Ломбардия, с центром в Милане.

В сети уже публикуют фото из аэропорта Милана в обычный час пик. На снимках – полностью безлюдные залы терминала.

Транспортное сообщение также будет прекращено с 11 провинциями других регионов, в том числе Венецией, Пармой, Падуей, Римини, Пезаро, Моденой и другими. Карантин будет действовать до 4 апреля, до этого времени никто не сможет ни покинуть пораженые эпидемией коронавируса регионы, ни попасть туда.

Кроме того, до 31 мая прекращена работа судов. Также вводится запрет на любые публичные мероприятия, в частности, на проведение свадеб и похорон. Будет приостановлена работа домов культуры, музеев, бассейнов, спортзалов, курортов.

В сообщении уточняют, что смертность от Covid-19 в Италии превышает 4%

Как сообщал Апостроф, правительство Италии рассматривает комплекс мер по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса Covid-19, в частности, закрытие школ по всей стране.

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