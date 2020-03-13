Главный тренер английского топ-клуба заразился коронавирусом: первые подробности

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета заразился китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

В связи с этим, персонал лондонского клуба, который контактировал с Артетой, отправится на самокарантин сроком на 14 дней.

"Нашим приоритетом является здоровье людей. Мы сосредоточены именно на этом. Наши мысли связаны с Артетой, который расстроен, но находится в хорошем настроении. Мы вернемся к тренировкам, когда нам позволит медицинский персонал", - заявил исполнительный директор "Арсенала" Винай Венкатешам.

В связи с болезнью Артеты, руководство английской Премьер-лиги утром проведет срочное совещание, на котором будет обсуждаться вероятность приостановки матчей чемпионата.

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса.