Европейский топ-чемпионат принял радикальные меры из-за коронавируса

Руководство испанской футбольной Ла Лиги приняло решение приостановить первенство из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом говорится на официальной странице чемпионата в социальной сети Twitter. При этом сроки возобновления первенства пока не сообщаются. Предварительно, чемпионат остановили на две недели.

Тем временем мадридский "Реал" оказался на карантине из-за коронавируса у одного из игроков баскетбольной команды мадридцев. Дело в том, что футболисты и баскетболисты "Реала" делят одну базу.

Интересно, что раньше радикальные меры приняли в итальянском футболе. Там приостановили первенство до начала апреля. Кроме того, в стране запретили и ряд других спортивных мероприятий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у футболиста итальянского "Ювентуса" выявили коронавирус.