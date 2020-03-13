Конец футбола: в УЕФА приняли решение из-за коронавируса

УЕФА принял решение отложить на неопределенный срок матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это связано со вспышкой коронавируса в Европе.

Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте организации, который был опубликован 13 марта.

Решение касается матчей, которые должны пройти на следующей неделе.

"В свете развития ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе и сопутствующих решений, принятых властями различных стран, все матчи турниров УЕФА, запланированные на следующую неделю, отложены на более поздний срок", - говорится в релизе.

Так, сыграны не будут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 17 и 18 марта, а также все ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 19 марта.

Кроме того, переносят и жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, которые должны были пройти 20 марта.

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