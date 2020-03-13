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Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Коронавирус не обошел стороной профессиональный спорт

Максим Яценко пятница, 13 марта 2020, 09:54
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Коронавирус не обошел стороной профессиональный спорт Фото: ФК "Ювентус"

Список спортсменов, у которых диагностировали смертельный коронавирус, начал активно пополняться и сейчас уже насчитывает десятки имен.

На карантине по этой причине оказались сотни других профессиональных спортсменов, а в ряде стран приостановили крупнейшие спортивные турниры.

Англия

В Англии смертельный вирус обнаружили у главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артеты. Всю команду и персонал отправили на карантин.

Второй случай в английской Премьер-лиге диагностировали у хавбека лондонского "Челси" Каллума Хадсона-Одои. Все его партнеры по команде также самоизолированы.

Кроме того, тест на коронавирус сдал защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди и еще трое футболистов "Лестера". Их результаты пока неизвестны.

Италия

На днях в итальянской Серии А зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Его диагностировали у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани. Он уже проходит курс лечения и чувствует себя хорошо. Накануне, 12 марта, вирус диагностировали и у его одноклубника Пауло Дибалы.

Еще одним заболевшим в Серии А стал форвард "Сампдории" Маноло Габбьядини. В клубе говорят, что у футболиста высокая температура.

Германия

Коронавирус диагностировали у двух игроков "Ганновера", который выступает во второй Бундеслиге. Больными оказались Тимо Хюберс и Яннес Хорн. Всех игроков и сотрудников клуба поместили на двухнедельный карантин.

США

Первый случай заражения среди профессиональных спортсменов, выступающих в США, был выявлен в баскетбольной лиге НБА. Вирус диагностировали у центрового "Юты" Руди Гобера.

Интересно, что спустя пару дней вирус диагностировали у его партнера по команде Донована Митчелла. В число возможных зараженных входит и украинский баскетболист Святослав Михайлюк.

Испания

Вирус обнаружили у форварда баскетбольного "Реала" Трея Томпкинса. Тут двухнедельный карантин объявили не только для баскетбольной, но и для футбольной команды.

Нидерланды

На карантине оказались трое сотрудников тренерского штаба "Аякса", среди которых Кристиан Поульсен. Все они на прошлой неделе посетили вечеринку, после которой у одного из гостей обнаружили вирус.

Дания

Смертельный вирус диагностировали у бывшего полузащитника сборной Дании Томаса Каленберга. Вирус он мог подхватить в Амстердаме. Теперь же 13 игроков датского клуба "Брондбю" и персонал находятся на карантине.

Какие спортивные мероприятия перенесли или отменили из-за коронавируса

Из-за опасности распространения вируса первыми меры ввели в Италии. Там приостановили футбольное первенство, а затем отменили и другие спортивные турниры.

Все матчи двух высших футбольных дивизионов Нидерландов также приостановлены. На неопределенный срок перенесли и матчи чемпионата Испании, где вирус за сутки забрал жизни более 40 человек. Ближайшие два тура чемпионата Германии пройдут без зрителей, их бесплатно покажут по телевидению.

В Англии до конца сезона будут играть при пустых трибунах, а некоторые матчи и вовсе будут перенесены. Также перенесены на неопределенный срок и матчи чемпионата Португалии.

В Украине также ввели меры: матчи чемпионата страны по футболу будут проходить при пустых трибунах вплоть до 3 апреля.

Отменили также свои регулярные турниры НБА и НХЛ в США. В Австралии отменяют Гран-при "Формулы-1", который должен был пройти 14 и 15 марта.

Ходят слухи, что отменят и чемпионат Европы по футболу, который должен пройти в этом году. Его могут перенести на 2021 год. Также еще не было принято решения по Олимпиаде-2020, которая должна пройти в Токио.

Не сыграют свой матч в Лиге чемпионов "Манчестер Сити" и "Реал". Футболисты испанского клуба находятся на карантине и не смогут приехать в Англию на следующей неделе. Ряд матчей Лиги Европы отменили, многие проходят при пустых трибунах. Решается вопрос о переносе турнира.

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