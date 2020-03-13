Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта в Контиолахти

13 марта в финском Контиолахти состоится первая женская гонка в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону. Здесь пройдет женский спринт, в котором также примет участие и Украина.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женского спринта.

Гонка начнется в 16:30 по киевскому времени.

Трансляция будет доступна в этой новости за несколько минут до старта гонки.

От Украины выступят пять биатлонисток. Первой среди украинок под 25-м номером стартует Юлия Джима. 51-й в гонку вступит Анастасия Меркушина, Вита Семеренко получила 70-й номер, Елена Пидгрушная - 79-й, а Валентина Семеренко - 89-й.

С результатами мужского спринта, который прошел 12 марта, можно ознакомиться по ссылке.