Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского спринта в Контиолахти

12 марта в финском городе Контиолахти стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону. Первой гонкой соревнований станет мужской спринт.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляцию мужского спринта.

Гонка начнется в 16:30 по киевскому времени.

Видеоплеер с трансляцией появится в этой новости за несколько минут до ее начала.

Украину в спринте представят пятеро спортсменов: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко

Всего же в рамках этого этапа состояться шесть гонок: мужской и женский спринт, две гонки преследования, одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета.

Напомним, что на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место прошла мужская эстафета 4х7.5 км, в которой сборная Украины заняла сенсационное второе место.