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Один из лучших биатлонистов в истории неожиданно объявил о завершении карьеры

суббота, 14 марта 2020, 09:23
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Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о решении завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона.

Об этом француз сообщил в своем Twitter.

"Спасибо за путешествие. Время сказать: "Прощай", – написал Фуркад.

31-летний Фуркад пять раз становился олимпийским чемпионом и 13 раз выигрывал золотую медаль чемпионата мира. Он является первым биатлонистом в истории, который семь раз подряд выигрывал Кубок мира. Фуркад одержал 82 победы на этапах Кубка мира, что является вторым результатом в истории, и 149 раз был на подиуме.

В нынешнем сезоне Фуркад является лидером Кубка мира, опережая норвежца Йоханнеса Бе на 10 очков. Победитель определится в гонке преследования в финском городе Контиолахти 14 марта.

Ранее сообщалось, что в Контиолахти состоялся мужской спринт. С результатами можно ознакомиться здесь.

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