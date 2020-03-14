В России футбольные фанаты оскандалились кричалкой о коронавирусе: видео

Во время матча 22-го тура чемпионата России по футболу против екатеринбургского "Урала" фанаты петербургского "Зенита" исполнили кричалку, посвященную коронавирусу.

Так, болельщики "сине-бело-голубых" скандировали слова "Мы все умрем".

Матч между "Зенитом" и "Уралом" завершился со счетом 7:1 в пользу петербургской команды. Для нее эта победа стала первой этой весной после нулевых ничьих в первых двух играх против московского "Локомотива" и "Уфы".

Отметим, что по состоянию на утро 14 марта в мире коронавирусом заражены 145 369 человек. За сутки цифра выросла более чем на 9 тысяч человек. От болезни за сутки скончались 453 зараженных. С начала распространения вируса всего умерло 5 429 человек. Вылечить удалось 71 694 заболевших (+1 336 за последние сутки).

Ранее "Апостроф" разбирал, какие крупные спортивные мероприятия были отменены и кто из спортсменов заразился коронавирусом.