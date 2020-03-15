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Бывший футболист сборной Украины выиграл максимальную сумму в шоу "Рассмеши Комика": видео

воскресенье, 15 марта 2020, 20:34
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Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий стал победителем шоу "Рассмеши Комика".

Федецкий шутил на тему "Шахтера", "Мариуполя", сборной Украины, а также над самим собой, и неоднократно заставил судей смеяться. В итоге экс-футболист получил максимальный выигрыш в размере 50 тысяч гривен. Роли комиков в передаче исполнили Евгений Кошевой и Ольга Полякова.

34-летний Федецкий в данный момент является свободным агентом. За свою карьеру он выступал за донецкий "Шахтер", киевский "Арсенал", ФК "Харьков", львовские "Карпаты", "Днепр" и немецкий "Дармштадт 96". За сборную Украины провел 53 матча и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Федецкий принимал участие в выборах в Верховную Раду Украины.

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