Украинка с рекордом нанесла первое поражение бразильянке в UFC: видео

Украинка Марина Мороз победила бразильянку Майру Буэну Силву на турнире UFC Fight Night 170, который в минувшую ночь состоялся в Бразилии.

Бой продлился все три отведенных раунда. Победу наша соотечественница одержала единогласным решением судей. Счет на записках рефери - 29:28, 29:28, 29:28. Для Мороз эта победа стала 10-й при 3 поражениях в пассиве. Силва потерпела первое поражение в карьере.

За бой украинка нанесла сопернице 139 ударов. Этот показатель является рекордным для женского наилегчайшего веса в UFC.

До перехода в смешанные единоборства Мороз занималась боксом и кикбоксингом. В ее активе значится победа на Кубке мира по кикбоксингу.

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