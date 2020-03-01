"Полярный медведь" из Украины проиграл второй бой в MMA

Украинец Сергей Спивак, известный под псевдонимом "Полярный медведь", потерпел второе поражение в боях по правилам смешанных единоборств.

На турнире UFC Fight Night 169, который минувшей ночью состоялся на арене "Чартвэй" в Норфолке (штат Вирджиния, США), наш соотечественник по итогам трех раундов проиграл поляку Марчину Тыбура. Победу соперник Спивака одержал единогласным решением судей - 30:27, 30:27, 29:28.

Для украинца это поражение стало вторым в карьере. В мае минувшего года он впервые проиграл американцу Уолту Харрису. Тогда Спивак прервал свою серию из 9 побед подряд. Всего на его счету 10 побед и 2 поражения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Украинский Хабиб" добыл 23-ю победу подряд в боях без правил.